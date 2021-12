Nessun colpevole per la strage del Trivulzio, quel trasferimento nella Rsa che provocò 103 morti (Di giovedì 9 dicembre 2021) Archiviata l’inchiesta sulla scelta di spostare i pazienti dall’ospedale di Sesto San Giovanni alla casa di riposo per anziani, a marzo del 2020. Il medico che denunciò i rischi di propagare il contagio è stato licenziato. I familiari delle vittime: i nostri cari in balia del virus Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 9 dicembre 2021) Archiviata l’inchiesta sulla scelta di spostare i pazienti dall’ospedale di Sesto San Giovanni alla casa di riposo per anziani, a marzo del 2020. Il medico che denunciò i rischi di propagare il contagio è stato licenziato. I familiari delle vittime: i nostri cari in balia del virus

Advertising

Lavinia07836652 : @mostro15119736 @faustofafa È sempre la solita storia all'italiana:A dice che è colpa di B, B dice che è colpa C, C… - jeffb84 : @BenedettaFrucci A) non colpevole, non innocente B) evidentemente aveva prescrizione di non comunicare con terzi ch… - cross_flag : RT @ibasecretariat: BETRAYAL OF ITALIAN ASBESTOS VICTIMS: By Supreme Court verdict. TRADIMENTO VITTIME ITALIANE AMIANTO: Con sentenza della… - whoisalessiam : Penso proprio che sia stato Totò il colpevole anche perché ancora non c’è stato nessun episodio su di lui…#MareFuori - AntonelloAnto67 : @Giusepp86601476 @FraPrincipess_ Caro Giuseppe temo che tu abbia ragione, lo stimavo ma pure questo sta prendendo u… -