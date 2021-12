Mourinho: «Non ci aspettavamo tanti problemi tutti insieme» (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Quello che vogliamo dare ai tifosi è diverso dai risultati che abbiamo. Ma una cosa è troppo ovvia: i tifosi sono veri romanisti, a loro non interessa vincere o no. E’ più facile tifare una squadra quando vince sempre. Dall’inizio sapevamo ciò che ci aspettava, non ci aspettavamo tanti problemi tutti insieme. In una rosa che si inizia a costruire ci aspettavamo le difficoltà ma Covid, infortuni e squalifiche tutti insieme è troppo e lo è quando affronti l’Inter”. Così Josè Mourinho, allenatore della Roma, a Sky Sport, alla vigilia della trasferta di Conference League contro il Cska di Sofia. “L’Inter è più forte di noi, in quella situazione loro erano molto più forti di noi. Per questo siamo sempre uniti e tranquilli, vogliamo vincere ... Leggi su footdata (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Quello che vogliamo dare ai tifosi è diverso dai risultati che abbiamo. Ma una cosa è troppo ovvia: i tifosi sono veri romanisti, a loro non interessa vincere o no. E’ più facile tifare una squadra quando vince sempre. Dall’inizio sapevamo ciò che ci aspettava, non ci. In una rosa che si inizia a costruire cile difficoltà ma Covid, infortuni e squalificheè troppo e lo è quando affronti l’Inter”. Così Josè, allenatore della Roma, a Sky Sport, alla vigilia della trasferta di Conference League contro il Cska di Sofia. “L’Inter è più forte di noi, in quella situazione loro erano molto più forti di noi. Per questo siamo sempre uniti e tranquilli, vogliamo vincere ...

