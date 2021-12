Mattarella concede la grazia a sette condannati. Tra loro anche l’ex terrorista Oberleiter (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato oggi sette decreti di grazia, come previsto dalla Costituzione, all’articolo 87. A renderlo noto in serata è lo stesso Quirinale, tramite un comunicato per gli organi di stampa che fornisce anche i nomi di tutti coloro che potranno beneficiare del provvedimento di clemenza individuale concesso dal capo dello Stato, nomi sui quali c’è anche il benestare della ministra della Giustizia Marta Cartabia. Il Colle, oltre a rendere noti i nomi con la relativa condanna, fornisce anche le motivazioni per le quali è stata decisa la grazia. Michele Strano: nato nel 1968, è stato condannato a sei anni, due mesi e venti giorni di reclusione per omicidio volontario commesso nel 2012, nel corso di una ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il presidente della Repubblica Sergioha firmato oggidecreti di, come previsto dalla Costituzione, all’articolo 87. A renderlo noto in serata è lo stesso Quirinale, tramite un comunicato per gli organi di stampa che forniscei nomi di tutti coche potranno beneficiare del provvedimento di clemenza individuale concesso dal capo dello Stato, nomi sui quali c’èil benestare della ministra della Giustizia Marta Cartabia. Il Colle, oltre a rendere noti i nomi con la relativa condanna, forniscele motivazioni per le quali è stata decisa la. Michele Strano: nato nel 1968, è stato condannato a sei anni, due mesi e venti giorni di reclusione per omicidio volontario commesso nel 2012, nel corso di una ...

