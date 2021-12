Marika Geraci in lacrime insulta Armando Incarnato a Uomini e Donne: “Una persona infima, bugiarda e cafona” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Giornata di liti accese, quella del 9 dicembre a Uomini e Donne. Marika Geraci e Armando Incarnato hanno incendiato lo studio del dating show con accuse reciproche e versioni diverse di uno stesso evento. In seguito, il Cavaliere partenopeo ha acceso una discussione anche con Diego Tavani. Marika Geraci infuriata contro Armando Incarnato a Uomini e Donne La puntata del 9 dicembre di Uomini e Donne è stata veramente di fuoco. L’uragano Marika Geraci si è abbattuto sullo studio del dating show e, in particolare, su Armando Incarnato. Il focoso Cavaliere era stato tranquillo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) Giornata di liti accese, quella del 9 dicembre ahanno incendiato lo studio del dating show con accuse reciproche e versioni diverse di uno stesso evento. In seguito, il Cavaliere partenopeo ha acceso una discussione anche con Diego Tavani.infuriata controLa puntata del 9 dicembre diè stata veramente di fuoco. L’uraganosi è abbattuto sullo studio del dating show e, in particolare, su. Il focoso Cavaliere era stato tranquillo ...

MondoTV241 : UeD, Marika Geraci contro Armando Incarnato 'Mi ha detto esci con me per le sponsorizzazioni' #uominiedonne… - BlogUomini : Secondo Marika Geraci , il corteggiatore Diego Tavani non è stato vero con Ida Platano, secondo voi? #uominiedonne… -

