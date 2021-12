Marcello Marchesini | “Il premio a Tenerife una grande emozione 2022? Occhi aperti e pronti a tutto”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Un sogno divenuto realtà. Il torneo di, organizzato da MEF Tennis Events, ha vinto ildi miglior WTA 250 della stagione 2021. Un percorso iniziato quasi 15 anni fa, quando prese il via la prima edizione del challenger di Todi. “Un’indescrivibile – racconta, presidente di MEF – che stiamo ancora facendo fatica ad assimilare; in questi giorni siamo impegnati per le finali di Serie A1 a Cesena e non avevo ancora metabolizzato pienamente la notizia. È unche dà ancor più valore al lavoro delle mie figlie, Elena e Federica, e diil nostro staff. È bellissimo che questo riconoscimento arrivi dalle tenniste che hanno preso parte al torneo, il che ci riempie di orgoglio. Un traguardo straordinario che giunge dopo mesi ...

"Sono davvero emozionato - il commento di, presidente di MEF Tennis Events - . Il WTA Tournament of the Year Award non era un obiettivo. Era impensabile arrivare così in alto. Il ..."Siamo pronti a queste finali che chiuderanno il nostro splendido 2021 - dichiara, presidente di MEF Tennis Events - . La Federazione Italiana Tennis, con cui collaboriamo con ...«La WTA annuncia i vincitori dei WTA Tournament Awards 2021, votati dalle giocatrici del circuito. I vincitori del WTA Tournament of the Year Award hanno ricevuto il riconoscimento dalle giocatrici WT ...La storia è fatta: il Tenerife Ladies Open organizzato da MEF Tennis Events vince il premio di miglior torneo WTA 250 del 2021 ...