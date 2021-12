Manovra: previsto per oggi vertice di maggioranza per trovare la quadra (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sul tavolo le possibili modifiche su caro bollette, Superbonus, pensioni, esenzione dall'Iva, da inserire nell'emendamento che Palazzo Chigi presenterà alla Legge di Bilancio, ora in ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sul tavolo le possibili modifiche su caro bollette, Superbonus, pensioni, esenzione dall'Iva, da inserire nell'emendamento che Palazzo Chigi presenterà alla Legge di Bilancio, ora in ...

Advertising

algoWatt : algoWatt ha ceduto 3 serre fotovoltaiche per Euro 3,3 milioni. Debiti finanziari assunti dagli acquirenti per circ… - fisco24_info : Manovra 2022, sciopero Cgil e Uil: Cisl si sfila: Previsto il 16 dicembre - Giornaleditalia : Il giorno 16 dicembre 2021 è previsto uno sciopero generale indetto dai sindacati #Cgil e #Uil. I due sindacati son… - quotidianolazio : Manovra bocciata da Cgil e Uil: previsto sciopero generale il 16 dicembre - - annafantappie : RT @La_manina__: Il #ContributodiSolidarieta non consisteva nell'aumentare le tasse ai redditi sopra i 75k euro ma nel ritardare di 2 anni… -