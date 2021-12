L’inquietante lezione della peste di Ginevra

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Pubblichiamo questa cronacadidel 1530 su segnalazione di MauroPorta Raffo. “Quando labubbonica colpìnel 1530, tutto era già pronto. Fu persino aperto un intero ospedale per gli appestati. Con medici, paramedici e infermieri. I commercianti contribuivano, il magistrato dava sovvenzioni ogni mese. I pazienti davano sempre soldi, e se uno di loro moriva da solo, tutti i beni andavano all’ospedale. Ma poi è successo un disastro: laandava spegnendosi, mentre le sovvenzioni dipendevano dal numero di pazienti. Non esisteva questione di giusto e sbagliato per il personale dell’ospedale dinel 1530.Se laproduce soldi, allora laè buona. E poi i medici si ...