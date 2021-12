Kimmich non si vaccina, prende il Covid ed ha una infiltrazione ai polmoni: tornerà nel 2022 (Di giovedì 9 dicembre 2021) In Germania tiene banco il caso di Joshua Kimmich. Il centrocampista del Bayern Monaco è in isolamento da fine novembre perché positivo al Covid-19, ma il tedesco si è dichiarato contro il vaccino e dunque è stato anche multato dalla società. In più sono nate delle complicazioni, ovvero una leggera infiltrazione ai polmoni che comunque lo terrà lontano dai campi per un altro po’, tornerà abile e arruolabile nel 2022. “Sono felice che sia finito il mio autoisolamento causato dal coronavirus – ha detto Kimmich, in una nota diffusa dal Bayern Monaco -. Il recupero sta andando molto bene, ma non riesco ancora ad allenarmi a pieno a causa di una leggera infiltrazione ai polmoni. Ora riprenderò la riabilitazione e non vedo ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) In Germania tiene banco il caso di Joshua. Il centrocampista del Bayern Monaco è in isolamento da fine novembre perché positivo al-19, ma il tedesco si è dichiarato contro il vaccino e dunque è stato anche multato dalla società. In più sono nate delle complicazioni, ovvero una leggeraaiche comunque lo terrà lontano dai campi per un altro po’,abile e arruolabile nel. “Sono felice che sia finito il mio autoisolamento causato dal coronavirus – ha detto, in una nota diffusa dal Bayern Monaco -. Il recupero sta andando molto bene, ma non riesco ancora ad allenarmi a pieno a causa di una leggeraai. Ora rirò la riabilitazione e non vedo ...

