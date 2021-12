Jean Todt e la FIA: fine di una lunga carriera. Spunta la Ferrari? (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quasi al termine l’era di Jean Todt. Una grande carriera, quella del presidente della FIA, giunta ora quasi alla fine. In sfida già questo mese per la successione, l’attuale vicepresidente Graham Stoker, in linea di continuità, contro Ben Sulayem, in cortocircuito invece rispetto all’establishment di adesso. Iniziato il 23 ottobre 2009, si conclude così il mandato del manager francese presso la Federazione Internazionale. Epilogo di un lungo percorso, che non sembra però voler mettere fine alle sue prospettive future. Di certo nessuna ombra di pensione in vista per il presidente uscente, con diverse sorprese che potrebbe anzi riservare nel 2022. Possibile il ritorno in Ferrari? Con l’esperienza alla FIA conclusa per Jean Todt, si preannunciano già ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quasi al termine l’era di. Una grande, quella del presidente della FIA, giunta ora quasi alla. In sfida già questo mese per la successione, l’attuale vicepresidente Graham Stoker, in linea di continuità, contro Ben Sulayem, in cortocircuito invece rispetto all’establishment di adesso. Iniziato il 23 ottobre 2009, si conclude così il mandato del manager francese presso la Federazione Internazionale. Epilogo di un lungo percorso, che non sembra però voler metterealle sue prospettive future. Di certo nessuna ombra di pensione in vista per il presidente uscente, con diverse sorprese che potrebbe anzi riservare nel 2022. Possibile il ritorno in? Con l’esperienza alla FIA conclusa per, si preannunciano già ...

