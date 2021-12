IoT, Intelligenza Artificiale e blockchain: parte il fondo da 45 milioni di euro a supporto degli investimenti delle imprese (Di giovedì 9 dicembre 2021) ... è stato infatti firmato dai Ministri dello SviluppoEconomico e dell'Economia il decreto attuativo che, dopo la registrazione presso la Corte dei Conti, arriverà in Gazzetta Ufficiale. Il fondo, ... Leggi su innovationpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) ... è stato infatti firmato dai Ministri dello SviluppoEconomico e dell'Economia il decreto attuativo che, dopo la registrazione presso la Corte dei Conti, arriverà in Gazzetta Ufficiale. Il, ...

Advertising

studio_pirola : #Mise: fondo di €45 mln a favore delle imprese per investimenti per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazio… - guidaautonoma : #Guidaautonoma e intelligenza artificiale: premiato un team di ricerca @Unibo - DTDonnaTraynor : RT @FASI_eu: #Blockchain, #IA, #IoT: in arrivo 45 milioni per progetti di #ricerca e #innovazione - startzai : RT @FASI_eu: #Blockchain, #IA, #IoT: in arrivo 45 milioni per progetti di #ricerca e #innovazione - FASI_eu : #Blockchain, #IA, #IoT: in arrivo 45 milioni per progetti di #ricerca e #innovazione -