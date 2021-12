F1, in Gran Bretagna il Gp di Abu Dhabi in chiaro (Di giovedì 9 dicembre 2021) In Gran Bretagna sarà possibile seguire il Gp di Abu Dhabi, e l’ultimo scontro nel Mondiale di F1 tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, in chiaro in tv. Channel 4 ha raggiunto un accordo con Sky Sports per trasmettere in chiaro il duello, come scrive il Times. La rimonta di Lewis Hamilton infiamma la Gran Bretagna. E come già successo ad esempio per la finale della Coppa del mondo di cricket e la finale degli US Open di Emma Raducanu contro Leylah Fernandez a settembre, la gara di domenica sarà disponibile per tutti, e non solo per gli abbonati di Sky. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Insarà possibile seguire il Gp di Abu, e l’ultimo scontro nel Mondiale di F1 tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, inin tv. Channel 4 ha raggiunto un accordo con Sky Sports per trasmettere inil duello, come scrive il Times. La rimonta di Lewis Hamilton infiamma la. E come già successo ad esempio per la finale della Coppa del mondo di cricket e la finale degli US Open di Emma Raducanu contro Leylah Fernandez a settembre, la gara di domenica sarà disponibile per tutti, e non solo per gli abbonati di Sky. SportFace.

Advertising

Corriere : Covid, Johnson introduce il green pass per discoteche e grandi eventi «Da lunedì chi pu... - borghi_claudio : @GioSallusti @gervasoni1968 Beh Reagan ha creado il fondo vittime da vaccinazione che finora ha pagato 3,9 miliardi… - Corriere : Gran Bretagna verso la legge per tutelare aragoste e polpi: «Provano dolore, non vanno bolliti vivi» - HP9aE5AGUk3MOxa : RT @Corriere: «In Gran Bretagna ci potrebbero essere circa un milione di casi Omicron entro un mese» - sportface2016 : #GpAbuDhabi in chiaro in Gran Bretagna -