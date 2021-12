Elmas: “Sono contento per i gol, è stata una notte importante per noi” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Napoli-Leicester, parla Elmas. Eljif Elmas è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita, ecco le sue parole: “Grande partita, è stata una notte … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 9 dicembre 2021) Napoli-Leicester, parla. Eljifè intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita, ecco le sue parole: “Grande partita, èuna… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Elmas Sono Napoli avanti con super Petagna e Zielinski alla Modric: da evitare Haaland Fra covid, infortuni muscolari e traumi vari, Napoli e Leicester sono arrivati a contare 19 assenti,... teneva in gioco), lo ha messo davanti alla porta, l'ex spallino ha toccato per Elmas e 2 - 0 ...

Napoli - Leicester 3 - 2: Spalletti ai sedicesimi di Europa League ... dove sfiderà una delle squadre che sono retrocesse della Champions . Una notte da incorniciare quella al Maradona con il Leicester , impreziosita dalla doppietta di Elmas e dal gol di Ounas che ...

Calcio: Elmas tiene il Napoli in corsa in Europa League, Leicester ko 3-2 e playoff centrati Condividi questo articolo:Napoli, 9 dic. – (Adnkronos) – Il Napoli batte 3-2 il Leicester e resta in corsa in Europa League ma, complice la vittoria dello Spartak Mosca a Varsavia contro il Legia non ...

Elmas a Sky: “Abbiamo dimostrato di essere una buona squadra e di essere tutti pronti a giocare” Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria contro il Leicester: “Ci siamo qualificati e questo rende la serata importante. Contento per i d ...

