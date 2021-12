CSKA Sofia-Roma | le formazioni ufficiali | scelta a sorpresa in attacco per Mourinho!

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Vincere contro il, sperando in un passo falso del Bodø Glimt con lo Zorya: questo lo scenario che ladi Mourinho e i tifosi giallorossi si augurano di vivere questa sera per l’ultima sfida del girone di Conference League. Lo Special One lascia a casa alcuni titolari e lancia dal 1? Fuzato tra i pali, mentre insi affida al tandem Mayoral-Abraham. Queste le scelte dei due allenatori in vista della gara di stasera:(4-3-3) : Busatto, Galabov, Matthelj, Lam, Mazikou, Vlon, Muhar, Geferson, Yomov, Caicedo, Bai. Allenatore: Mladenov(3-5-2): Fuzato, Ibanez, Mancini, Kumbulla, Karsdorp, Veretout, Cristante, Vina, Bove, Mayoral, Abraham. Allenatore: Mourinho SANTO ROMEO

passioneasr2 : @Davjdemarra Mi sono confuso col CSKA Sofia ?? - il_Paride : Villar manco con il cska Sofia Chissà che ne pensa un certo utente qui sopra - VoceGiallorossa : ????????La formazione ufficiale di CSKA Sofia-@OfficialASRoma #ASRoma #Vocegiallorossa #UECL #ConferenceLeague…

Il Bodo però sentirà la pressione di una Roma che non dovrebbe fare fatica a fare punteggio pieno a Sofia contro il CSKA: un quadro abbastanza chiaro che vedrà Botheim e compagni a caccia di una ... I diffidati di Cska Sofia-Roma: ci sono giallorossi in vista della prossima partita europea in Conference League? Ultima giornata della fase a gironi di Conference League per la Roma di Mourinho. I giallorossi chiuderanno in Bulgaria contro il CSKA Sofia, squadra già eliminata e ultima con appena un punto.