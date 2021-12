Cska Sofia-Roma: gol di Abraham, tap-in vincente sull’assist di Karsdorp (VIDEO) (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tammy Abraham apre le danze nel match Cska Sofia-Roma, valido per l’ultima giornata della fase a gironi di Conference League 2021/2022. Azione nata da un’iniziativa di Borja Mayoral, che prende palla sulla sinistra, prova ad accentrarsi e, dopo aver vinto un paio di contrasti, allarga per Karsdorp. Sul cross basso dell’olandese nell’area piccola tutto facile per Abraham, che trova il tap-in vincente a porta vuota e fa 1-0. Giallorossi virtualmente primi, complice il momentaneo vantaggio dello Zorya sul Bodo/Glimt. In alto e di seguito il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tammyapre le danze nel match, valido per l’ultima giornata della fase a gironi di Conference League 2021/2022. Azione nata da un’iniziativa di Borja Mayoral, che prende palla sulla sinistra, prova ad accentrarsi e, dopo aver vinto un paio di contrasti, allarga per. Sul cross basso dell’olandese nell’area piccola tutto facile per, che trova il tap-ina porta vuota e fa 1-0. Giallorossi virtualmente primi, complice il momentaneo vantaggio dello Zorya sul Bodo/Glimt. In alto e di seguito ildel gol. SportFace.

