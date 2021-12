CorMez | Osimhen | per realizzare la maschera protettiva si attende che l’edema si assorba

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Victorè tornato ad allenarsi a Castel Volturno dopo l’intervento al volto. Con tutte le precauzioni del caso, senza forzare, e senza esporsi ad alcun contrasto, naturalmente. Intanto, siche si ritotalmenteper progettare laper il suo viso. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. “Sichesia completamente assorbito, non ci sono ancora le condizioni per laal volto. Sarà realizzata su misura, quando il viso sarà completamente sgonfio e ristabilito. I consulenti del club sono già al lavoro, sarà fondamentale questo strumento per riportarein gruppo tutelando la sua salute”. Questa mattina, intervistato dal ...