Carabinieri: morte generale Sottili, un vita a caccia di boss mafiosi/Adnkronos (2) (Di giovedì 9 dicembre 2021) (Adnkronos) - Sottili ha ottenuto "eccezionali i successi investigativi in tutti i suoi incarichi territoriali - dice ancora il colonnello Gosciu - Lo ricordo come, innanzitutto un amico, che ho avuto il privilegio di conoscere all'inizio della mia carriera come Ufficiale dei Carabinieri. Da lui ho imparato tantissimo in tutti gli ambiti della vita istituzionale dell'Arma dei Carabinieri". "Estremamente preparato, animato da un entusiasmo coinvolgente, affrontava ogni problema, anche il più difficile e impervio, sempre con il sorriso sulle labbra e con la sicurezza di chi ha sempre la risposta giusta e pronta. Oggi è venuto meno un fraterno amico che ha rappresentato per me e per i miei colleghi, con i quali ho condiviso quegli straordinari momenti a Palermo, un punto di riferimento e un esempio ...

