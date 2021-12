Canovi | “Mercato fermo in attacco | non arriverà nessun sostituto di Osimhen”

Advertising

LazioNews_24 : #Canovi: «Alla #Lazio serve un vice #Immobile, #Sarri è uno dei migliori tecnici» -

Ultime Notizie dalla rete : Canovi Mercato

... nella finalissima, con un ampio 12 - 5, ha avuto la meglio sui modenesi Fabrizio, Davide ... l'ottima competizione di Fabrizio Citro e Gianluca Grimaldi: la coppia della San Gaetano di...L'obiettivo, come spiega sempre, "di eventi come questo è rivitalizzare la domenica in città, spesso un momento poco attrattivo e fin troppo tranquillo. Visto com'è andata questo domenica ...E il Napoli che farà? “Credo che non arriverà un altro attaccante per sostituire Osimhen, difficile fare meglio di Mertens. Non m aspetto molto dagli azzurri”. La squadra di Spalletti è da Scudetto? “ ...L’operatore di mercato, Dario Canovi, fa un resoconto sul possibile mercato invernale del Napoli: “Non dovrebbe arrivare nessun altro attaccante per sostituire Osimhen”. Dario Canovi, ospite a Tuttome ...