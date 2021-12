Boris Johnson e la moglie Carrie genitori bis: è una femmina. Per il premier britannico è il settimo figlio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Boris e Carrie Johnson nuovamente genitori: oggi 9 dicembre è nato a Londra il loro secondo figlio, una bimba. “Mamma e figlia stanno bene. La coppia desidera ringraziare il brillante team di maternità dell’Nhs (servizio sanitario pubblico, ndr) per tutte le loro cure e il sostegno”, si legge in un comunicato. Il premier britannico noto per la vita personale burrascosa, segnata da tre matrimoni e da un numero imprecisato di relazioni, con la nuova arrivata in famiglia ha in tutto sette figli. Oltre a Wilfred, figlio di 1 anno avuto dall’attuale consorte di 24 anni più giovane, Boris Johnson (57 anni) è padre anche di altri quattro figli avuti dalla seconda moglie Marina Wheeler, Lara Lettice, 26 anni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021)nuovamente: oggi 9 dicembre è nato a Londra il loro secondo, una bimba. “Mamma e figlia stanno bene. La coppia desidera ringraziare il brillante team di maternità dell’Nhs (servizio sanitario pubblico, ndr) per tutte le loro cure e il sostegno”, si legge in un comunicato. Ilnoto per la vita personale burrascosa, segnata da tre matrimoni e da un numero imprecisato di relazioni, con la nuova arrivata in famiglia ha in tutto sette figli. Oltre a Wilfred,di 1 anno avuto dall’attuale consorte di 24 anni più giovane,(57 anni) è padre anche di altri quattro figli avuti dalla secondaMarina Wheeler, Lara Lettice, 26 anni, ...

