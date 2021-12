Borghetto Flaminio | Assemblea Capitolina approva cessione aree a Sapienza

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma – L’hato con 31 voti favorevoli, 5 astenuti e nessun contrario la proposta di delibera della Giunta contenente l’autorizzazione all’alienazione di parte delleinserite nel complesso denominato– Università di Roma La, già in consegna all’Università, insieme a indirizzi al sindaco in merito all’intervento di recupero e valorizzazione dell’intera area. L’area disi inserisce in un contesto fortemente urbanizzato all’interno della Città storica. L’intervento consiste nella riqualificazione e valorizzazione di parte delleattraverso l’acquisizione delle stesse da parte dell’Università e la realizzazione di nuove unità edilizie da ...