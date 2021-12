Blitz in un appartamento in centro: la polizia scopre il bazar della droga. Trovati più di 60 grammi tra cocaina, hashish e marijuana (Di giovedì 9 dicembre 2021) MACERATA - Via vai sospetti dalla porta di un appartamento in pieno centro, Blitz da parte degli uomini della Squadra mobile. L'odore pungente di marijuana ha permesso di stanare un pusher : in ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 9 dicembre 2021) MACERATA - Via vai sospetti dalla porta di unin pienoda parte degli uominiSquadra mobile. L'odore pungente diha permesso di stanare un pusher : in ...

