Anticipazioni Uomini e Donne, Roberta è arrivata alla scelta: quando andrà in onda (Di giovedì 9 dicembre 2021) Anticipazioni Uomini e Donne, questo è un periodo di scelte nel noto dating show di Maria de Filippi. Deve ancora andare in onda la scelta di Andrea Nicole ed è già stato spifferato che presto sarà il momento di Roberta. Roberta Giusti, Anticipazioni Uomini e Donne-AltranotiziaIl 7 Dicembre sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne e le Anticipazioni non sono tardate ad arrivare. L’indiscrezione, riportata dalla pagina Instagram UominieDonneclassicoeover, rivela che Roberta sarebbe pronta per fare la sua scelta. Chi sceglierà la tronista? ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 9 dicembre 2021), questo è un periodo di scelte nel noto dating show di Maria de Filippi. Deve ancora andare inladi Andrea Nicole ed è già stato spifferato che presto sarà il momento diGiusti,-AltranotiziaIl 7 Dicembre sono state registrate le nuove puntate die lenon sono tardate ad arrivare. L’indiscrezione, riportata dpagina Instagramclassicoeover, rivela chesarebbe pronta per fare la sua. Chi sceglierà la tronista? ...

Advertising

infoitestero : Uomini e Donne anticipazioni: la puntata dell'8 dicembre non andrà in onda - infoitestero : Uomini e Donne, anticipazioni: Tina e Gemma si sfideranno - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Anticipazioni #uominiedonne: Andrea Nicole fa la sua scelta in modo insolito e scoppia la bufera in studio https://t.co… - 28wallsHW : @sogniialcieloo un ragazzo che mette sempre anticipazioni su uomini e donne, amici… - Alessio33643264 : @AmiciOpinions_ Lorenzo é molto affidabile con le anticipazioni.. le ha sempre date in anticipo sia di amici che di… -