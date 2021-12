Amici 21, Mattia Zenzola: un altro rimprovero dal professor Todaro (Di giovedì 9 dicembre 2021) Raimondo Todaro severissimo: ancora una volta riprende il suo allievo di latino americano, Mattia Zenzola Il professore Raimondo Todaro, new entry della cattedra di ballo di Amici 21, ha rimproverato il suo unico allievo di latino americano, Mattia Zenzola. Recentemente, proprio nell’ultima puntata andata in onda domenica 5 dicembre su Canale 5, Todaro gli aveva appena restituito la maglia dopo più di una settimana di sospensione. Insomma, giusto il tempo di cantare vittoria ed ecco che il giovane ballerino è di nuovo a rischio eliminazione. LEGGI ANCHE Amici 21, i nuovi arrivati sono le malelingue della classe? Nei giorni scorsi infatti, la classe è stata richiamata all’attenzione perché la produzione ha notato le ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Raimondoseverissimo: ancora una volta riprende il suo allievo di latino americano,Ile Raimondo, new entry della cattedra di ballo di21, ha rimproverato il suo unico allievo di latino americano,. Recentemente, proprio nell’ultima puntata andata in onda domenica 5 dicembre su Canale 5,gli aveva appena restituito la maglia dopo più di una settimana di sospensione. Insomma, giusto il tempo di cantare vittoria ed ecco che il giovane ballerino è di nuovo a rischio eliminazione. LEGGI ANCHE21, i nuovi arrivati sono le malelingue della classe? Nei giorni scorsi infatti, la classe è stata richiamata all’attenzione perché la produzione ha notato le ...

Ultime Notizie dalla rete : Amici Mattia In attesa della 'Grande festa' per i bambini il presepe torna in municipio ... a cura del circolo culturale Luigi Cesare Bollea" spiega Alberto Godino per gli Amici del presepe. ...anche per i più grandi come la presentazione del libro 'Il brodo di Natale' di Irene Fossa e Mattia ...

Amici 2021/ Anticipazioni registrazione puntata 12 dicembre: Mattia vince la sfida Finale Tu si que vales 2021, pagelle/ Sabrina Ferilli promossa, Sadeck vincitore,Giovannino vera star! Amici 21, Mattia e Rea vincono la sfida La nuova registrazione di Amici 21 è proseguita con la ...

Amici 21, Mattia Zenzola: un altro rimprovero dal professor Todaro Il professore Raimondo Todaro, new entry dietro la cattedra di Amici 21, rimprovera ancora una volta il suo ballerino Mattia Zenzola ...

Amici spoiler: Marco Mengoni e Riki ospiti domenica 12 dicembre, anticipazioni Puntata di Amici scoppiettante quella registrata nella giornata di ieri e che vedremo in onda domenica 12 dicembre su Canale 5. Momenti di grande tensione ...

