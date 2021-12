Al via oggi all’Istituto Comprensivo Samuele Falco “La città e i libri” (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’Istituto Comprensivo statale “Samuele Falco” di Scafati, con il patrocinio del Comune di Scafati, promuove la prima edizione de “La città e i libri”, progetto che mira a creare aggregazione e cultura attraverso l’incontro con gli autori di volumi che puntano i riflettori su temi di grande interesse. “Nell’ottica di una scuola aperta al territorio e promotrice attiva di iniziative allargate a tutti – spiega il dirigente dell’Ics Falco, il professor Domenico Coppola – vogliamo far incontrare docenti, alunni, genitori e cittadini intorno a temi di largo interesse, favorendo la più ampia fruizione”. Tre gli incontri per altrettanti libri e scrittori che si terranno nell’aula consiliare del Comune di Scafati, presso la sede della Biblioteca Comunale “Morlicchio”, in via ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’Istitutostatale “” di Scafati, con il patrocinio del Comune di Scafati, promuove la prima edizione de “Lae i”, progetto che mira a creare aggregazione e cultura attraverso l’incontro con gli autori di volumi che puntano i riflettori su temi di grande interesse. “Nell’ottica di una scuola aperta al territorio e promotrice attiva di iniziative allargate a tutti – spiega il dirigente dell’Ics, il professor Domenico Coppola – vogliamo far incontrare docenti, alunni, genitori e cittadini intorno a temi di largo interesse, favorendo la più ampia fruizione”. Tre gli incontri per altrettantie scrittori che si terranno nell’aula consiliare del Comune di Scafati, presso la sede della Biblioteca Comunale “Morlicchio”, in via ...

Ultime Notizie dalla rete : via oggi Mappa immaginaria della poesia italiana contemporanea • Le parole e le cose 10 di Laura Pugno [ Esce oggi per Il Saggiatore Mappa immaginaria della poesia italiana contemporanea , di Laura Pugno, con ... gli Oggettivi potrebbero essere detti anche Realisti, e così via. Ogni ...

Francesco Sarcina papà per la terza volta: 'Benvenuta mia dolce Yelaiah' Francesco Sarcina ha annunciato via social la nascita della sua terza bambina, Yelaiah. Argomenti trattati Francesco Sarcina: la ...della sua travagliata separazione da Clizia Incorvaia (che oggi a sua ...

Al via oggi la beta chiusa di KartRider: Drift Agenzia ANSA Canelli “riciclona”, differenziata al 70% I dati (provvisori) del 2021 parlano di un buon risultato. L'assessore Silvia Gibelli però sprona: "Si può fare di più. E a Natale non abbassiamo la guardia".

Sogno ottavi e rischio Conference League: tutte le combinazioni per qualificarsi Come ricorda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli si qualifica solo battendo il Leicester (da secondo, e dunque agli spareggi, se vincesse lo Spartak per via degli scontri diretti) ...

