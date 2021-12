Al via le votazioni per la “Top 20” 2021 di Radiofreccia (Di giovedì 9 dicembre 2021) MILANO – E’ arrivato nuovamente il momento della Top 20 dell’anno di Radiofreccia: andate qui e votate tra le 20 Top 20 più suonate da Radiofreccia nel 2021. Chi seguirà Ozzy Osbourne – vincitore dell’edizione 2020 – nella speciale classifica di fine anno realizzata dagli ascoltatori di Radiofreccia ? Lunedì 20 dicembre, dalle 14 alle 16, scoprirete con Cecile B tutta la classifica dalla ventesima alla prima posizione e decreteremo il vincitore della Top 20 2021 di Radiofreccia. PER VOTARE LA TOP 20 2021 DI Radiofreccia: https://www.Radiofreccia.it/vota-la-top-20-di-Radiofreccia/. Di seguito, in ordine alfabetico, le Top 20 in gara per il titolo di Top 20 2021 di Radiofreccia: AC/DC – ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 9 dicembre 2021) MILANO – E’ arrivato nuovamente il momento della Top 20 dell’anno di: andate qui e votate tra le 20 Top 20 più suonate danel. Chi seguirà Ozzy Osbourne – vincitore dell’edizione 2020 – nella speciale classifica di fine anno realizzata dagli ascoltatori di? Lunedì 20 dicembre, dalle 14 alle 16, scoprirete con Cecile B tutta la classifica dalla ventesima alla prima posizione e decreteremo il vincitore della Top 20di. PER VOTARE LA TOP 20DI: https://www..it/vota-la-top-20-di-/. Di seguito, in ordine alfabetico, le Top 20 in gara per il titolo di Top 20di: AC/DC – ...

Al via le votazioni per la “Top 20” 2021 di Radiofreccia MILANO - E' arrivato nuovamente il momento della Top 20 dell'anno di Radiofreccia: andate qui e votate tra le 20 Top 20 più suonate da Radiofreccia nel ...

