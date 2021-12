West Ham, Moyes: «Vaccini? La gente ha il diritto di scegliere» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) David Moyes, manager del West Ham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro la Dinamo Zagabria David Moyes ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro la Dinamo Zagabria. Il manager del West Ham si è soffermato sul tema Vaccini. Vaccini – «Stiamo arrivando a un punto in cui dobbiamo limitare al massimo che possiamo la diffusione. Se fossi un tifoso vorrei sedermi vicino a qualcuno che è stato vaccinato. Le persone hanno il diritto di fare le proprie scelte, ma è qualcosa che dobbiamo considerare. Vorreste essere seduti accanto a qualcuno che non è vaccinato?». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) David, manager delHam, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro la Dinamo Zagabria Davidha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro la Dinamo Zagabria. Il manager delHam si è soffermato sul tema– «Stiamo arrivando a un punto in cui dobbiamo limitare al massimo che possiamo la diffusione. Se fossi un tifoso vorrei sedermi vicino a qualcuno che è stato vaccinato. Le persone hanno ildi fare le proprie scelte, ma è qualcosa che dobbiamo considerare. Vorreste essere seduti accanto a qualcuno che non è vaccinato?». L'articolo proviene da Calcio News 24.

