Valentino Rossi dona a Mattarella il casco tricolore con l' autografo

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) AGI - “Per Sergio un grande abbraccio”.ha regalato al presidente della Repubblica unda motociclista, con i colori della bandiera italiana e la scritta Presidente. Accanto alla dedica, la firma del nove volte campione del mondo di MotoGP, ricevuto oggi al Quirinale insieme al campione di motocross Tony Cairoli e a Francesco Bagnaia, accompagnato dai vertici di Federmoto e Coni. Dopo gli interventi del Presidente del Coni, Giovanni Malagò e del Presidente di Federmoto, Giovanni Copioli, il Presidenteha rivolto un indirizzo di saluto.ha impresso "una svolta" nel mondo del motociclismo e nel "modo di interpretarlo che ha seminato non soltanto in Italia, ma ovunque. Tanti nuovi campioni si sono ispirati al ...

Dissi all'Aprilia: 'Passo in 250 e lascio il posto ain 125. Pero voi mi fornite materiale factory'. In quella classe, senza moto ufficiale, non si vinceva. Il meglio lo aveva il ...Parola di Gimbo Tamberi, premiato questa mattina insieme a Roberto Mancini e, per la "Giornata delle Marche", tenutasi oggi al Lanciano Forum di Castelraimondo e che quest'anno ha ...La madre del Dottore ha ritirato per Valentino un premio alla carriera, conferito dalla regione Marche. Ancora un premio per Valentino Rossi, che alla Giornata delle Marche 2021 ha ricevuto un riconos ...A suggellare l’importanza dell’evento, è stata la presenza del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, la quale ha partecipato alla celebrazione ufficiale questa mattina, al Lancian ...