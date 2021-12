ULTIM’ORA | rifinitura a Castel Volturno | presenti e assenti in vista di domani!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Napoli prepara la delicata sfida di Europa League contro il Leicester, preper domani alle 18:45 al Diego Armano Maradona. L’inviato di SpazioNapoli aha raccolto le seguenti informazioni. Fabian Ruiz, Insigne e Anguissa non eranodurante la, quindi è certa la loro assenza indel match di domani. Insigne Fabian Ruiz Anguissa Manolas è rientrato in gruppo, e sarà regolarmente convocato per il Leicester, da capire se riuscirà a partire titolare a discapito di Juan Jesus. Infine notizie positive su Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano correva a, gonfio in volto ma, per ora, senza maschera.