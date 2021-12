Tv in lutto | lo struggente annuncio dell’attore | “Mio figlio di 5 mesi è morto”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) FOTO A FINE ARTICOLO. Un terribilequello fatto da Nick Cannon oggi, mercoledì 7 dicembre 2022. Ildi 5a causa di un tumore al cervello. Lo stesso rapper, attore e conduttore statunitense ha scelto di rendere noto quanto accaduto, nel corso del suo programma The Nick Cannon Show. L’ex marito di Mariah Carey ha rivelato che il piccolo purtroppo non ha vinto la sua terribile battaglia contro il tumore. Inizialmente, l’attore ha confessato come insieme alla sua famiglia ha scoperto che ilZen stava lottando contro l’idrocefalo, forma di cancro al cervello, caratterizzato da un aumento anomalo della quantità di liquido. Secondo il suo racconto, il bambino era molto sofferente e mostrava vari disturbi di salute. In particolare, aveva sempre la tosse. Così, ...

Il conduttore 41enne ha deciso di affrontare il suo graveparlandone anche con il pubblico, durante la puntata dello show. Tra le lacrime ha ricordato il momento in cui l'ha tenuto in braccio ...Ho dovuto attraversare il, per un padre che era buono. Era affettuoso, era quasi un 'mammo' ... Il suo monologo èe lascia il segno.Il rapper, ex marito di Mariah Carey, ha rivelato la terribile notizia in diretta, parlando con il suo pubblico ...Morgan affronta il tema della famiglia e dell’unicità nella sua prova speciale di Ballando con le Stelle 2021. Il mondo dei bambini che amano giocare, che poi si trovano in un mondo pieno di regole, i ...