Spalletti, venerdì la decisione sul ricorso del Napoli contro la squalifica (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha aggiornato rispetto alla scelta del Napoli di presentare ricorso contro la squalifica di ben due giornate comminata a Luciano Spalletti dopo l’espulsione di mercoledì scorso, quando – reo di avere, al 47? del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al direttore di gara espressioni gravemente irriguardose – è stato prima espulso e poi squalificato addirittura per due giornate in quanto “recidivo”. Spalletti, però – così scrive il Corriere del Mezzogiorno – spera di essere in panchina anche contro l’ Empoli, visto che il club ha presentato ricorso e venerdì dovrebbe pronunciarsi la Corte d’Appello Federale. Se vuoi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha aggiornato rispetto alla scelta deldi presentareladi ben due giornate comminata a Lucianodopo l’espulsione di mercoledì scorso, quando – reo di avere, al 47? del secondo tempo, contestato unaarbitrale indirizzando reiteratamente al direttore di gara espressioni gravemente irriguardose – è stato prima espulso e poito addirittura per due giornate in quanto “recidivo”., però – così scrive il Corriere del Mezzogiorno – spera di essere in panchina anchel’ Empoli, visto che il club ha presentatodovrebbe pronunciarsi la Corte d’Appello Federale. Se vuoi ...

Advertising

napolista : #Spalletti, venerdì la decisione sul ricorso del Napoli contro la squalifica Informa l’edizione odierna del Corrie… - Ftbnews24 : ?? #Napoli, ricorso per la squalifica di Spalletti: venerdì la decisione finale #Napoli #NapoliAtalanta #SerieA #UEL… - cn1926it : Venerdì la sentenza per il ricorso di #Spalletti - Telespazio1 : I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Empoli, che si disputerà il 12dicembre 2021 alle ore 18.00 presso l… - GazzettinoL : Previsioni meteo Toscana di Venerdì 3 Dicembre -