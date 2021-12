Sheriff Tiraspol nella storia ma Studio Sport commette una gaffe

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Loha raggiunto un’isperata e storica qualificazione agli ottavi di Europa League:una. Oggi si concludono i gironi della Champions League 2021/2022, ma già ieri sono arrivati dei verdetti importanti. Il Lipsia vincendo con il Manchester City si è qualificato in Europa League, il Porto ha avuto la meglio su un Milan volitivo e a tratti bello, ma fagocitato da un girone di ferro e fuori anche dall’Europa delle “Piccole”. Ci sono poi state due sorprese, la prima riguarda la qualificazione delloing Lisbona agli ottavi di Champions ai danni del Borussia Dortmund (in Europa League a causa della peggiore differenza reti). La sorpresa più grande, però, è la qualificazione in Europa League della “cenerentola” ...

Advertising

matrebe : Ci sono tifosi dell’Inter che dovrebbero tenere dello Sheriff Tiraspol! - SpinaFan : @Gianniprofondo @Lorenzored17 HAHAHAHAHAHAH Secondo te lo Sheriff Tiraspol perde contro la Lazietta - maremmamaial : @DucaAndrea85 @FrancescoOrdine @FBiasin e ci mancava pure che uno che gioca nel Psg con Messi Neymar e Mbappè ed un… - bosingwaaaa : @FBiasin @TMit_news In maniera del tutto casuale, tra le prime 10, ci sono le squadre che avevano lo Sheriff Tirasp… - jvcntrx : 51 dei quali arrivati contro lo Sheriff Tiraspol (29+22), spiace rovinare una bella storia con la verità -

Ultime Notizie dalla rete : Sheriff Tiraspol

... ma anche di Carlo Ancelotti e Roberto De Zerbi, l'unico a non sorridere è l'ex allenatore del Sassuolo, fuori dai giochi già prima dell'ultima partita contro lo, la rivelazione di ...... Inzaghi: "Gli ottavi mancano da troppo tempo, con lo Shakhtar dipende da noi" Le pagelle di Real Madrid - Inter 2 - 0: Casemiro è un carro armato, Lautaro non punge Champions,- ...Nel giorno di Sant'Ambrogio, della prima della Scala, le due squadre di Milano hanno poco da sorridere. Perché nella notte di Champions League perdono entrambe e non ...Mancano solo i novanta minuti dei gironi E, F, G, H alla fine della prima fase di Champions League, decisivi per completare il quadro delle squadre qualificate agli ottavi di finale Al momento sono do ...