Rrahmani: «Domani daremo tutto in campo. Spalletti ci chiede sempre cose diverse in relazione all’avversario» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il difensore centrale kosovaro del Napoli Amir Rrahmani è intervenuto con il tecnico Luciano Spalletti in conferenza stampa per presentare la sfida di Domani pomeriggio tra Napoli e Leicester, ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League. Qui le sue dichiarazioni: Come si fa al di là delle assenze a ritrovare gli equilibri di solidità difensiva che nelle ultime partite avete un po’ perso? Abbiamo sempre equilibrio, anche quando i risultati non sono quelli che vogliamo. Dobbiamo dare tutto in campo, entrare concentrati e dare il massimo. Poi serve anche un pizzico di fortuna. Domani una partita da dentro o fuori. Cosa scatta nella testa di un calciatore? Sono partite speciali, sono novanta minuti che possono decidere il futuro di due squadre. Ripeto: dobbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il difensore centrale kosovaro del Napoli Amirè intervenuto con il tecnico Lucianoin conferenza stampa per presentare la sfida dipomeriggio tra Napoli e Leicester, ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League. Qui le sue dichiarazioni: Come si fa al di là delle assenze a ritrovare gli equilibri di solidità difensiva che nelle ultime partite avete un po’ perso? Abbiamoequilibrio, anche quando i risultati non sono quelli che vogliamo. Dobbiamo darein, entrare concentrati e dare il massimo. Poi serve anche un pizzico di fortuna.una partita da dentro o fuori. Cosa scatta nella testa di un calciatore? Sono partite speciali, sono novanta minuti che possono decidere il futuro di due squadre. Ripeto: dobbiamo ...

