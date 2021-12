Real Madrid-Inter 2-0. Numeri e statistiche (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il tabellino di Real Madrid-Inter 2-0, gara disputata al Santiago Bernabeu e valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi del gruppo D di Champions League. L’Inter ha perso 10 delle ultime 12 sfide contro squadre spagnole in Champions League (1V, 1N), tra cui tutte le ultime cinque (di cui le quattro più recenti vs Real Madrid). Le ultime sei sconfitte dell’Inter in competizioni europee sono tutte arrivate contro squadre spagnole (quattro vs Real Madrid, una vs Barcellona, una vs Siviglia). L’Inter ha perso solo due delle ultime otto partite in Champions League (4V, 2N), entrambe contro il Real Madrid. Il cartellino rosso di Nicolò Barella è stato il 19° ricevuto ... Leggi su footdata (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il tabellino di2-0, gara disputata al Santiago Bernabeu e valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi del gruppo D di Champions League. L’ha perso 10 delle ultime 12 sfide contro squadre spagnole in Champions League (1V, 1N), tra cui tutte le ultime cinque (di cui le quattro più recenti vs). Le ultime sei sconfitte dell’in competizioni europee sono tutte arrivate contro squadre spagnole (quattro vs, una vs Barcellona, una vs Siviglia). L’ha perso solo due delle ultime otto partite in Champions League (4V, 2N), entrambe contro il. Il cartellino rosso di Nicolò Barella è stato il 19° ricevuto ...

