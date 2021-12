Ragazzina di 14 anni ubriaca, portata in ospedale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Firenze, 8 dicembre 2021 - Una 14enne è finita nella notte in ospedale a Firenze per intossicazione da alcol . La Ragazzina si è ubriacata fino a sentirsi male. Ad accorgersi della situazione il ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Firenze, 8 dicembre 2021 - Una 14enne è finita nella notte ina Firenze per intossicazione da alcol . Lasi èta fino a sentirsi male. Ad accorgersi della situazione il ...

Advertising

boanerges573 : - controradio : Ubriacata a 14 anni, portata in ospedale a Firenze - qn_lanazione : #Firenze. Ragazzina di 14 anni ubriaca, portata in ospedale - therealbedgirl : @epynefrina li ho avuti per un periodo da ragazzina ma ora erano anni che non mi girava la testa così manco da sbro… - valarmorghulish : RT @mrshevrondalee: Gwen avrà si e no 16 anni, è divertente sessualizzare una ragazzina? Non regge neanche la scusa del 'SoNo SoLo PiXeL' p… -