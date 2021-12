Omicidio | professore ritrovato morto nella sua auto | freddato con colpo alla testa

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)a Tarquinia. Lo sconvolgente ritrovamento a Tarquinia, località Saline, di un cadavere all’interno di un’ferma in un parcheggio della zona porta direttamente verso la pista dell’. Il ritrovamento del cadavere del professor Dario Angeletti risalemattinata di ieri, martedì 7 dicembre. Il corpo senza vita delè stato un passante, che ha dato l’rme intorno all’una e mezza. Sul fatto, sono concentrati i carabinieri del Comando provinciale di Viterbo e della stazione di Tarquinia, che indagano sulla vicenda. Per il momento non hanno dubbi: è stato assassinato. Anche se c’è molto riserbo sulla faccenda e per il momento le indagini stanno proseguendo senza far trapelare troppe informazioni. Leggi anche:a Roma, ucciso il ...

Tarquinia,ucciso con un colpo di pistola/ Movente oscuro: uomo in caserma Anziano ... avrebbe avuto relazione con presunto killer A riportare maggiori dettagli sull'che si è ... Un docente dell'università della Tuscia è stato trovato morto in provincia di Viterbo all'interno della sua auto. Per i carabinieri di tratta di un omicidio: in serata hanno effettuato una serie di pe ... Mare fuori, la fiction ambientata nel carcere minorile di Napoli: anticipazioni sull'autore del doloroso omicidio di Nina.