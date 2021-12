Neve nelle Valli, in città e provincia (per ora) mista a pioggia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Già dalla mattinata di mercoledì, come da previsioni, i primi fiocchi di Neve hanno iniziato a imbiancare la provincia di Bergamo: ben visibili nelle Valli, dove la “spruzzata” è stata tangibile, misti ad acqua in gran parte del resto della Bergamasca. Le precipitazioni si sono intensificate a partire da mezzogiorno, quando la Neve si è compattata anche in città: nessuna presa, però, sull’asfalto bagnato, per ora pulito in parte per la pioggia e in parte grazie al trattamento preventivo previsto dal piano predisposto da Comune e Aprica. Dalle prime ore del pomeriggio Neve più intensa anche nel resto della provincia: come si vede nella foto, alcuni automobilisti sono stati sorpresi dalla quantità trovata sui tornanti che portano ai ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Già dalla mattinata di mercoledì, come da previsioni, i primi fiocchi dihanno iniziato a imbiancare ladi Bergamo: ben visibili, dove la “spruzzata” è stata tangibile, misti ad acqua in gran parte del resto della Bergamasca. Le precipitazioni si sono intensificate a partire da mezzogiorno, quando lasi è compattata anche in: nessuna presa, però, sull’asfalto bagnato, per ora pulito in parte per lae in parte grazie al trattamento preventivo previsto dal piano predisposto da Comune e Aprica. Dalle prime ore del pomeriggiopiù intensa anche nel resto della: come si vede nella foto, alcuni automobilisti sono stati sorpresi dalla quantità trovata sui tornanti che portano ai ...

