Napoli, Paolo Esposito sul dottor De Nicola: “Mandato via da De Laurentiis” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Le ultime settimane del Napoli, sono state tremende per quanto riguarda gli infortuni. Nel giro di poche settimane, Spalletti ha dovuto far fronte ad almeno 8 infortuni di giocatori fondamentali per gli azzurri. Se la perdita di Osimhen pare essere sta compensata dal ritorno di condizione di Mertens, non può dirsi lo stesso per gli L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Le ultime settimane del, sono state tremende per quanto riguarda gli infortuni. Nel giro di poche settimane, Spalletti ha dovuto far fronte ad almeno 8 infortuni di giocatori fondamentali per gli azzurri. Se la perdita di Osimhen pare essere sta compensata dal ritorno di condizione di Mertens, non può dirsi lo stesso per gli L'articolo

Advertising

repubblica : Magnate Usa “si pente” e restituisce affresco di Ercolano e 180 opere. Appello del sindaco a Draghi per riavere l'o… - LostInFilm : Paolo Sorrentino in Napoli in the 90s. - francypar71 : #Napoli Pier Paolo Baretta assessore a Napoli: «Una società per i debiti, è questa la strada giusta»… - gilnar76 : “#Napoli sulla pelle. L’amore identitario per la Maglia azzurra”, il nuovo libro di Paolo Trapani #Forzanapoli… - fedeli_paolo : RT @ciropellegrino: Oddio interpreta la Madonna! #Salvini e #Meloni insorgono! #Natale2021 #Napoli -