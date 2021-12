Mattarella alla Scala, il prof Bassani accusa la borghesia di Milano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Pubblichiamo una riflessione che il filosofo Marco Bassani ha affidato a Facebook L’alta borghesia milanese ha fomentato la cacciata degli ottimi amministratori austriaci nel 1848. Nell’estate nella pianura lombardo-veneta i contadini accolgono gli austriaci al grido di “arrivano i nostri”. A Milano il popolo mormora “sono stati i signori”. Le classi agiate di Milano si sono innamorate di un sabaudo, ben bizzarro e impraticabile progetto unificazionista e centralizzatore. Successivamente la borghesia ha tirato un bel sospiro di sollievo quando nel maggio del 1898 Fiorenzo Bava Beccaria massacrava la “folla che pan domandava”. Dopo un paio di decenni guardava a San Sepolcro il nascente mussolinismo con occhio a for poco benevolo. Ben più benevolmente la borghesia della città più ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Pubblichiamo una riflessione che il filosofo Marcoha affidato a Facebook L’altamilanese ha fomentato la cacciata degli ottimi amministratori austriaci nel 1848. Nell’estate nella pianura lombardo-veneta i contadini accolgono gli austriaci al grido di “arrivano i nostri”. Ail popolo mormora “sono stati i signori”. Le classi agiate disi sono innamorate di un sabaudo, ben bizzarro e impraticabile progetto unificazionista e centralizzatore. Successivamente laha tirato un bel sospiro di sollievo quando nel maggio del 1898 Fiorenzo Bava Beccaria massacrava la “folla che pan domandava”. Dopo un paio di decenni guardava a San Sepolcro il nascente mussolinismo con occhio a for poco benevolo. Ben più benevolmente ladella città più ...

