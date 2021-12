Manila Nazzaro vuole abbandonare il GF Vip | il compagno dice la sua

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)si aggiunge alla lunga lista dei vip che accarezzano l’idea di lasciare il Grande Fratello Vip allo scadere del loro contratto, ovvero il prossimo 13mbre. I primi ad aver avuto dei dubbi sul restare o no sono stati Francesca Cipriani e Davide Silvestri, poi è capitolata Soleil Sorge ed infine anche Aldo Montano che fra tutti è quello che con certezza saluterà i suoi compagni d’avventura. “Uscirò al 100%, ho già chiesto il mio smoking in confessionale per l’ultima puntata, questo non è il mio mestiere, ma è stata un’esperienza ed è giusto che finisca”. Aldo Montano lascia il GF Vip: “Il 13 esco, ho già ordinato lo smoking” https://t.co/rY8FCdxkAB #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 7, 2021 A loro si aggiunge – come già scritto – anche. “Io non so se ce la ...

Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip , Miriana Trevisan si è svegliata molto presto e sin dalle prime ore del giorno si è ritrovata in cucina a confrontarsi consulla serata di ieri. L'ex ragazza di Non è la Rai, in particolare, ha manifestato qualche primo dubbio su Biagio D'Anelli : "Dice cose sconnesse" , ha commentato la showgirl in merito ...GF Vip, Lorenzo Amoroso avverte su: 'La mia impressione è che venga via'pronta a lasciare il GF Vip ? Stando alle parole di Lorenzo Amoruso la possibilità non è affatto remota. Ospite a Casa Chi , Lorenzo ...Manila Nazzaro criticata sui social per il suo comportamento con le sorelle Selassiè: ha fatto pace con Jessica in vista della nuova puntata del Grande Fratello .... Manila non ha apprezzato la comple ...Fin dall'inizio del loro percorso al GF Vip, Aldo Montano e Manila Nazzaro hanno stretto subito amici. I due, infatti, si sono più volti sostenuti e ...