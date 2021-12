L’ora più buia dei falchi e l’occasione d’oro per l’Italia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’ultima botta l’ha data Christian Lindner, Ministro delle Finanze entrante nel governo tedesco di Olaf Scholz, approvando l’idea che la Germania potrà nel proseguio della crisi del Covid-19 continuare a derogare al paradigma austeritario e aprire a una maggiore flessibilità nei Trattati europei. Posizione ragionevole, guardando ai dati dell’industria tedesca esportatrice desiderosa di non vedere franare i suoi mercati InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’ultima botta l’ha data Christian Lindner, Ministro delle Finanze entrante nel governo tedesco di Olaf Scholz, approvando l’idea che la Germania potrà nel proseguio della crisi del Covid-19 continuare a derogare al paradigma austeritario e aprire a una maggiore flessibilità nei Trattati europei. Posizione ragionevole, guardando ai dati dell’industria tedesca esportatrice desiderosa di non vedere franare i suoi mercati InsideOver.

