Le ultime su Osimhen, quando tornerà in campo? (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Mattino, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sull'infortunio di Victor Osimhen, rimediato nella sfida contro l'Inter. L'attaccante nigeriano nella giornata di ieri si è sottoposto ad una visita di controllo, ed ha ricevuto l'ok per tornare correre. Osimhen Napoli infortunio Osimhen ha anche mostrato la voglia di tornare in campo sui social, scrivendo su Instagram: "Non sono fatto per fallire". Nei prossimi giorni, dopo aver fatto tapis roulant e cyclette, tornerà a Castel Volturno, dove svolgerà della corsa personalizzata.

