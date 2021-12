Latina, morto ispettore della Polizia Locale: Franco Cruciani aveva 56 anni (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Latina dice addio a Franco Cruciani, ispettore Superiore Scelto della Polizia Locale. A rendere nota la triste notizia l’associazione Polizia Locale Comandi del Lazio, che si stringe oggi accanto ai colleghi del Comando di Latina per la prematura scomparsa del collega. Franco Cruciani, il ricordo dei colleghi “Con la voce rotta dalle lacrime, ricordiamo Franco, 56 anni, attuale responsabile dell’ufficio infortunistica, in sella alla sua moto di servizio partecipare fiero ai motoraduni delle polizie locali del Lazio, insieme ai suoi colleghi. Ci diceva che il motoraduno era una bellissima iniziativa, e che avremmo dovuto coinvolgere anche i comandi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 dicembre 2021)dice addio aSuperiore Scelto. A rendere nota la triste notizia l’associazioneComandi del Lazio, che si stringe oggi accanto ai colleghi del Comando diper la prematura scomparsa del collega., il ricordo dei colleghi “Con la voce rotta dalle lacrime, ricordiamo, 56, attuale responsabile dell’ufficio infortunistica, in sella alla sua moto di servizio partecipare fiero ai motoraduni delle polizie locali del Lazio, insieme ai suoi colleghi. Ci diceva che il motoraduno era una bellissima iniziativa, e che avremmo dovuto coinvolgere anche i comandi ...

Advertising

CorriereCitta : Latina, morto ispettore della Polizia Locale: Franco Cruciani aveva 56 anni - MutiLeonilde : RT @Aprilia_News: #COVID: 156 CASI E UN MORTO IN PROVINCIA DI LATINA - Aprilia_News : #COVID: 156 CASI E UN MORTO IN PROVINCIA DI LATINA - Aprilia_News : #COVID: 97 CASI IN PROVINCIA ED UN MORTO, 34 POSITIVI A LATINA, 23 AD APRILIA - luigi_milesi : @NicolaGratteri @AntonioNicaso @Mondadori e dubito che l'ex comandante Nocera del comando dei vigili di treviglio s… -