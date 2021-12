La strage continua | un altro migrante morto di gelo e stenti al confine della Polonia

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lae non c'è pace e tregua per i disperati che si sono trovati senza aiuto albloccati senza poter andare né avanti e né indietro. Da una parte un tiranno come Lukashenko che ha ...

Advertising

ladyonorato : Intanto continua la strage dei #malori improvvisi e fatali fra giovani e giovanissimi. Le autopsie si moltiplicano.… - Sakurauchi_Hime : RT @ladyonorato: Intanto continua la strage dei #malori improvvisi e fatali fra giovani e giovanissimi. Le autopsie si moltiplicano. I risu… - giuspalt : RT @globalistIT: - globalistIT : - AnaniaNowak : RT @ladyonorato: Intanto continua la strage dei #malori improvvisi e fatali fra giovani e giovanissimi. Le autopsie si moltiplicano. I risu… -

Ultime Notizie dalla rete : strage continua

Globalist.it

Lae non c'è pace e tregua per i disperati che si sono trovati senza aiuto al gelo bloccati senza poter andare né avanti e né indietro. Da una parte un tiranno come Lukashenko che ha ......a costarci carissimo, serva a qualcosa perché altrimenti sarebbe inspiegabile tutto questo". Lo ha detto Francesco Vitali, il fratello di Benedetta, una delle sei vittime delladella ...Il cadavere è stato ritrovato in un bosco nei pressi di Olchowka, a circa 9 chilometri dal confine. Aveva con sé uno zaino e un passaporto nigeriano.(ANSA) – FANO, 08 DIC – “Mi chiedo se veramente è servita a qualcosa questa tragedia oppure, come si dice, sono solo parole. Io mi auguro davvero che la vita di mia sorella, di queste 6 persone, perch ...