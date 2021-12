Juventus, Bonucci nella storia: sorpassato Boniperti in una classifica (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Bonucci, scendendo in campo contro il Malmoe, diventa l’ottavo giocatore per numero di presenze nella storia della Juventus Bonucciscendendo in campo contro il Malmoe stacca Boniperti e diventa l’ottavo giocatore nella classifica presenze della storia Juve. Il difensore in maglia 19 ha raggiunto il gettone numero 460 in bianconero, superando lo storico ex attaccante e presidente che con la Juve giocò 459 partite. Bonucci è arrivato a questo storico traguardo in 11 stagioni a Torino. Al settimo posto in classifica c’è Dino Zoff con 476 presenze. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021), scendendo in campo contro il Malmoe, diventa l’ottavo giocatore per numero di presenzedellascendendo in campo contro il Malmoe staccae diventa l’ottavo giocatorepresenze dellaJuve. Il difensore in maglia 19 ha raggiunto il gettone numero 460 in bianconero, superando lo storico ex attaccante e presidente che con la Juve giocò 459 partite.è arrivato a questo storico traguardo in 11 stagioni a Torino. Al settimo posto inc’è Dino Zoff con 476 presenze. L'articolo proviene da Calcio News 24.

