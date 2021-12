Juve - Malmoe 1 - 0: tabellino, statistiche e marcatori (Di mercoledì 8 dicembre 2021) TORINO - Vittoria della Juventus sul Malmoe nella sesta giornata di Champions League: ai bianconeri basta la rete di Kean nel primo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) TORINO - Vittoria dellantus sulnella sesta giornata di Champions League: ai bianconeri basta la rete di Kean nel primo ...

Advertising

SkySport : ? NEVE INCESSANTE A TORINO ? Oggi alle 18.45 Juventus-Malmoe ?? LIVE SU SKY SPORT ? ?? @FCosatti ? ?? #JuventusMalmoe… - SkySport : ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ?? Le partite del mercoledì ? Juve-Malmoe e Man UTD-Young Boys anche in 4K ? E se sei clie… - Gazzetta_it : La Juve Primavera chiude in bellezza e strapazza per 4-1 il Malmoe #YouthLeague - Parliamotutto : RT @Adnkronos: #Champions, #JuveMFF 1-0: bianconeri primi nel girone. - FI69interista : La #Juve passa da prima grazie al #Chelsea che si fa rimontare dallo #Zenit sul fischio finale è non per aver vinto… -