Fa la pipì a letto e la coperta termica va in cortocircuito | tremende ustioni per un bimbo di un anno

Un bimbo ha riportato ustioni alle gambe dopo aver bagnato il letto: la coperta termica che i genitori gli avevano appoggiato nel lettino è andata in cortocircuito ferendolo gravemente Incidente assurdo quello che ha coinvolto un bimbo di solo un anno, finito in ospedale con gravissime ustioni sulle gambe a causa di una coperta termica

