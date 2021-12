Covid: più casi di un anno fa, ma otto volte in meno i decessi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Quasi 18mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Numeri che ci riportano allo scorso aprile ma solo per la quantità di casi. Rispetto ad allora migliore anche la situazione nelle terapie intensive che ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Quasi 18mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Numeri che ci riportano allo scorso aprile ma solo per la quantità di. Rispetto ad allora migliore anche la situazione nelle terapie intensive che ...

Advertising

lorepregliasco : I non vaccinati muoiono di COVID 9 volte più dei vaccinati - Agenzia_Ansa : Covid, c'è un nuovo boom contagi in Veneto, con un balzo di 3.516 in un giorno. E' il dato più alto dall'inizio del… - ladyonorato : «Teatro dell’assurdo»: i tassi di infezione COVID più alti nei vaccinati, secondo i dati ufficiali della sanità ing… - statodelsud : Covid, nelle ultime 24 ore 17.959 nuovi casi: è il numero più alto da aprile. I DATI - Pino__Merola : Covid, nelle ultime 24 ore 17.959 nuovi casi: è il numero più alto da aprile. I DATI -

Ultime Notizie dalla rete : Covid più Covid: più casi di un anno fa, ma otto volte in meno i decessi Quasi 18mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Numeri che ci riportano allo scorso aprile ma solo per la quantità di casi. Rispetto ad allora migliore anche la situazione nelle terapie intensive che ...

Natale: gift card o alimentari, vince regalo utile ...che fa più piacere donare e ricevere. E se qualcosa di alimentare si era sempre regalato, magari come un plus, oggi si è capito che vogliamo trattarci bene con le cose che, pur nell'era del Covid, ci ...

Omicron viene neutralizzata da tre dosi di vaccino: «Con due dosi la protezione è più bassa» Corriere della Sera Quasi 18mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Numeri che ci riportano allo scorso aprile ma solo per la quantità di casi. Rispetto ad allora migliore anche la situazione nelle terapie intensive che ......che fapiacere donare e ricevere. E se qualcosa di alimentare si era sempre regalato, magari come un plus, oggi si è capito che vogliamo trattarci bene con le cose che, pur nell'era del, ci ...