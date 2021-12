Bianca Berlinguer: “Daremo voce anche ai no-vax, il pluralismo è un bene primario” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Bianca Berlinguer, la nota giornalista e conduttrice di CartaBianca su Rai3, prende posizione opposta a Enrico Mentana – che nei giorni scorsi aveva dichiaratamente chiuso le porte del suo tg ai no-vax – e si dice disposta a lasciare spazio a tutti: “Il pluralismo dell’informazione è un bene primario“. Berlinguer ha spiegato che continuerà a dare spazio anche alle opinioni di chi rifiuta il vaccino e contesta il green pass. “C’è stata qualche polemica nei giorni scorsi a proposito dell’opportunità o meno di dare spazio nel dibattito televisivo alle posizioni contrarie al vaccino e al green pass”, ha detto la giornalista prima di iniziare il talk. “Questa trasmissione da sempre è stata chiara ed esplicita nel sostenere le opzioni e le politiche fondate ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 8 dicembre 2021), la nota giornalista e conduttrice di Cartasu Rai3, prende posizione opposta a Enrico Mentana – che nei giorni scorsi aveva dichiaratamente chiuso le porte del suo tg ai no-vax – e si dice disposta a lasciare spazio a tutti: “Ildell’informazione è un“.ha spiegato che continuerà a dare spazioalle opinioni di chi rifiuta il vaccino e contesta il green pass. “C’è stata qualche polemica nei giorni scorsi a proposito dell’opportunità o meno di dare spazio nel dibattito televisivo alle posizioni contrarie al vaccino e al green pass”, ha detto la giornalista prima di iniziare il talk. “Questa trasmissione da sempre è stata chiara ed esplicita nel sostenere le opzioni e le politiche fondate ...

