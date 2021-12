Alfonso Signorini mente ad Alex Belli sulla moglie Delia Duran, il web sbotta: “Semplicemente cattivo” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, Alfonso Signorini ha chiamato in causa Alex Belli per parlare delle faccende che riguardano il suo rapporto con Delia Duran e con Soleil Sorge. Il giovane è apparso piuttosto confuso, al punto da valutare addirittura l’ipotesi di uscire dal programma. Alfonso, però, ha provato a convincerlo L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nel corso della puntata di ieri del GF Vip,ha chiamato in causaper parlare delle faccende che riguardano il suo rapporto cone con Soleil Sorge. Il giovane è apparso piuttosto confuso, al punto da valutare addirittura l’ipotesi di uscire dal programma., però, ha provato a convincerlo L'articolo proviene da KontroKultura.

adorototale : Alfonso Signorini che vede il tag di Pier con la loro foto in copertina: - 361_magazine : Grande Fratello Vip: un'altra vippona vuole abbandonare il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini alla s… - ParliamoDiNews : Alfonso Signorini rimprovera una concorrente. La vincitrice del primo Grande Fratello: “ripigliati” – Trash B… - Budulacci70 : #Landini che parla di lavoro è come Alfonso Signorini che parla di figa. - annalisaportia1 : RT @ilarialr: -christian che esprime pacatamente il suo dissenso con scopa e paletta in mano -mattia pronuncia frasi moleste innocentemente… -