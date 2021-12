Via libera all’accordo sullo smart working per il settore privato: cosa prevede su riposi, pc personale e per chi non vuole farlo (Di martedì 7 dicembre 2021) Il suo esordio ha travolto il mercato del lavoro. Come lasciano intuire le oscillazioni in borsa delle azioni di Zoom, prima della pandemia lo smart working era riservato a qualche articolo sul curioso futuro del lavoro. Da marzo 2020, almeno in Italia, è diventata invece una pratica comune in molti lavori, tanto che ora il governo ha firmato un accordo con sindacati e associazioni dei lavoratori per capire come regolarlo. Il protocollo condiviso con il ministro del Lavoro Andrea Orlando prevede prima di tutto che lo smart working possa essere fatto con un accordo scritto individuale. In questo documento bisogna spiegare l’alternanza tra i periodi di lavoro interni ed esterni all’azienda e la durata dell’accordo. L’uso del pc personale Uno dei punti più spinosi ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) Il suo esordio ha travolto il mercato del lavoro. Come lasciano intuire le oscillazioni in borsa delle azioni di Zoom, prima della pandemia loera riservato a qualche articolo sul curioso futuro del lavoro. Da marzo 2020, almeno in Italia, è diventata invece una pratica comune in molti lavori, tanto che ora il governo ha firmato un accordo con sindacati e associazioni dei lavoratori per capire come regolarlo. Il protocollo condiviso con il ministro del Lavoro Andrea Orlandoprima di tutto che lopossa essere fatto con un accordo scritto individuale. In questo documento bisogna spiegare l’alternanza tra i periodi di lavoro interni ed esterni all’azienda e la durata dell’accordo. L’uso del pcUno dei punti più spinosi ...

