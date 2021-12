Vertice Putin-Biden, allentare la tensione è interesse di entrambi (Di martedì 7 dicembre 2021) Che intenzioni ha la Russia? Come un tempo, la linea del Cremlino sembra un enigma custodito in un mistero avvolto in un segreto, nel dubbio si naviga a vista. Sette anni dopo lo scoppio della crisi ucraina e l’annessione della Crimea, sanzionata dall’Occidente anche con l’esclusione della Russia dal G7, una impressionante mobilitazione di truppe russe al confine con l’Ucraina alimenta la preoccupazione per una prossima invasione di Mosca nell’ex satellite. Non si esclude una robusta iniziativa militare in appoggio ai separatisti del Donbass, e forse persino con l’obiettivo di puntare su Kiev per insediarvi un nuovo governo accondiscendente alle pretese russe. I portavoce di Putin rassicurano sull’inesistenza di propositi bellici, la concentrazione di truppe al confine russo-ucraino sarebbe un fatto interno privo di intenti minacciosi, ma gli affidamenti pubblici ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 dicembre 2021) Che intenzioni ha la Russia? Come un tempo, la linea del Cremlino sembra un enigma custodito in un mistero avvolto in un segreto, nel dubbio si naviga a vista. Sette anni dopo lo scoppio della crisi ucraina e l’annessione della Crimea, sanzionata dall’Occidente anche con l’esclusione della Russia dal G7, una impressionante mobilitazione di truppe russe al confine con l’Ucraina alimenta la preoccupazione per una prossima invasione di Mosca nell’ex satellite. Non si esclude una robusta iniziativa militare in appoggio ai separatisti del Donbass, e forse persino con l’obiettivo di puntare su Kiev per insediarvi un nuovo governo accondiscendente alle pretese russe. I portavoce dirassicurano sull’inesistenza di propositi bellici, la concentrazione di truppe al confine russo-ucraino sarebbe un fatto interno privo di intenti minacciosi, ma gli affidamenti pubblici ...

